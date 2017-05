publié le 02/05/2017 à 19:54

Lambert Wilson est rare en interview et reste discret sur sa vie privée. Invité dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, le comédien s'est confié comme jamais lors de son passage dans l'émission du 12 avril dernier, rediffusée le mardi 2 mai. Après Pierre Bergé, Anny Dupery, mais aussi Pierre Arditi, c'est donc au tour de l'acteur des Hommes et des dieux de s'allonger dans le fauteuil rouge. Lambert Wilson évoque sa relation conflictuelle avec son père Georges Wilson, son amour pour l'Abbé Pierre, et les derniers instants de Marie Trintignant, dont il était très proche.



"J'ai chanté plusieurs heures à l'hôpital de Vilnius [en Lituanie]. Elle était déjà dans le coma. Et quand le dernier moment est arrivé, Nadine [la mère de Marie], m'a dit 'Marie aimait tellement quand tu chantais'. Et j'ai chanté pendant sept heures d'affilées. Je me suis un peu évanoui entre-temps. Mais j'ai compris ce que c'était d'accompagner les gens dans la mort", explique-t-il.



Lambert Wilson se confie sur sa relation avec son père

L'acteur raconte également sa relation conflictuelle avec son père, l'acteur et metteur en scène Georges Wilson, disparu en 2010. "Il était jaloux de ne pas être dans la lumière quand moi je l'étais, et j'ai été obligé de jouer des coudes. Lors de la première de Hiver 54, quand je suis arrivé avec l'Abbé Pierre et que la salle s'est levée, il était ulcéré. Mes amis m'ont mis en garde : 'Il veut ta peau'".



Lambert Wilson revient enfin sur son lien avec l'Abbé Pierre : "L'amour est fait de choses tellement plus complexes, il peut y avoir une partie de sensualité ou une exaltation. Par exemple, j'ai vécu une histoire d'amour incroyablement forte avec l'Abbé Pierre. On a eu un coup de foudre. Mais il est évident que je n'ai pas couché avec l'Abbé Pierre".

Lambert Wilson dans Le Divan, mardi 2 mai, à 23h30, sur France 3.