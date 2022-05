Jamel Debbouze reçoit le prix de l'artiste citoyen de 2022

Il n'était plus monté sur scène depuis 2019, mais il est récompensé ce lundi 9 mai pour son talent et son engagement. L'humoriste Jamel Debbouze va être récompensé par l'Adami (la Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes). Pierre Lescure lui a remis le prix de l’Artiste citoyen de 2022.

C'est une consécration pour l'humoriste de 46 ans. "Ça me touche profondément", a-t-il confié au micro de M6. "Depuis le départ, on se bagarre pour essayer de rassembler, de fédérer, d'avoir une espèce de langage engagé", poursuit-il. "On a eu envie à travers la culture de passer des messages, de s'engager (...) Pour moi un artiste engagé, c'est quelqu'un qui fait en sorte que la France fasse connaissance avec elle-même", a déclaré Jamel Debbouze.

À cette occasion, une récompense de 10.000 euros lui a ainsi été octroyée, une somme qu'il reversera sûrement à ses associations.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info