La chronique de Laurent Gerra du lundi 9 mai

Jean-Luc Mélenchon a donc réussi l’union de la gauche après l’accord trouvé par la France Insoumise avec les socialistes et les verts… Ce nouvel ensemble s’appelle la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, la NUPES. "Je les ai matés, les socialos mous du genou et les écolos bouffeurs de quinoa ! LA GAUCHE, C’EST MOI !!!", se vante le leader des insoumis. "J’ai fait assoir les patrons du PS et des Verts… Je leur ai dit : si vous signez pas, j’vous mords !"

Malgré de solides références, une nouvelle candidature à un poste ministre a très peu de chance d’être couronnée de succès. "Allô, Monsieur le Président, ici Patrick Balkany, j’appelle sur le portable clandestin de Pablo l’avaleur de sabre… je ne vous dis pas où il le cache pendant les fouilles. J’appelle pour le poste de ministre de l’intérieur, parce que ça fait un bout de temps que j’y suis, à l’intérieur, et je commence à bien les connaître, les bleus".

