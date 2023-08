INVITÉE RTL - "You've got balls" : Camille Cottin raconte la réaction de Brad Pitt après le visionnage de "Connasse"

Camille Cottin et Brad Pitt

Camille Cottin n'est pas seulement une actrice en France. Sa renommée a traversé l'Atlantique. Aux États-Unis, elle a en effet été dirigée par de grands noms, tels que Ridley Scott. Son aventure hollywoodienne est, pour elle, "excitante, exaltante". L'ex-prof d'anglais, âgée de 44 ans, se dit aussi "un peu émerveillée" que de jouer avec des stars planétaires comme Lady Gaga, Matt Damon ou encore Brad Pitt. "Ce sont des artistes tellement accomplis" aux carrières "tellement immenses", a-t-elle expliqué au micro de RTL.

En parlant de Brad Pitt, l'acteur et producteur américain s'est dit "fan" de Camille Cottin. Réponse de l'intéressée qui a joué avec lui dans le film Alliés de Robert Zemeckis (mais aussi dans un spot publicitaire dirigé par Wes Anderson en 2008) : "Cela m'a beaucoup touchée. C'est quelqu'un de très élégant."

Il a notamment adoré Connasse, une série télévisée française - qui a aussi été adaptée en long métrage - tournée en caméra cachée, dans laquelle elle met en scène un archétype de Parisienne snob et insupportable, incarnée par Camille Cottin.

"Quand j'ai rencontré Marion Cotillard sur le film Alliés, Brad Pitt devait apprendre le français. Elle lui donnait des films à voir. Elle me dit : "Il faut qu'il voie Connasse." Il est revenu le lendemain et m'a dit : "You've got balls" ("vous avez des couilles), a confié l'actrice. Ou l'art d'être franc !

D'ici la fin de l'année, Camille Cottin sera à l'affiche de deux films : Toni en famille, de Nathan Ambrosioni, le 6 septembre. Le pitch : c'est l'histoire d'une jeune maman de cinq enfants, qui veut réinventer sa vie. Ainsi que Mystère à Venise de Kenneth Branagh, le 12 septembre.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info