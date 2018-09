publié le 01/09/2018 à 14:40

Un casting cinq étoiles pour le film Photo de famille. Camille Cottin partage l'affiche avec Jean-Pierre Bacri, Vanessa Paradis ou encore Chantal Lauby dans ce film réalisée par Cécilia Rouault.



"J'ai été très touchée par l'histoire de mon personnage mais aussi bouleversée par celle des autres rôles du film", glisse l'actrice. Photo de famille c'est l'histoire d'une famille éclatée qui se retrouve autour de la grand-mère qui perd la boule. Le film passe de personnages en personnages pour raconter leurs vies et leurs relations compliquées.

Mais il n'y pas que le cinéma dans la carrière de Camille Cottin, il y a notamment la série à succès 10%, diffusé sur France 2, et avant, c'est Connasse, la série diffusée par Canal Plus qui l'a rendue célèbre. Elle lui a permis de débuter dans un grand rôle avec le film Connasse, princesse des cœurs.

"Les publics sont différents entre Dix pour cent et Connasse", affirme Camille Cottin, "ce qui me fait plaisir c'est que le public de Connasse est jeune. En tout cas, après cette série c'est allé très vite". L'actrice confie qu'en seulement quelques mois, elle était reconnue dans la rue, ce qui a rendu son travail de caméra cachée plus difficile. "Dès que la série est passée au Grand Journal en quelques mois ça devenait très compliqué".