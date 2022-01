Un "cocorico" pour l’actrice Camille Cottin qui continue sa carrière internationale ! La comédienne qui a commencé, rappelons-le, en incarnant une Connasse pour des petits sketchs à la télé continuer de tracer sa voie et est en train de devenir l’une des Françaises les plus bankables du moment.

Après Dix pour cent, Stillwater avec Matt Damon et House of Gucci dernièrement avec Lady Gaga et Adam Driver, Camille Cottin vient de décrocher un rôle récurrent dans la série d’espionnage brillante Killing Eve après une brève apparition dans la saison 3.



Elle rejoint donc Jodie Comer et Sandra Oh les deux actrices principales de cette série signée de la brillante Phoebe Waller-Bridge. Camille Cottin la connait déjà bien puisqu’elle a repris son rôle dans l’adaptation française (dont on aurait pu se passer) de l'incontournable et hilarante mini-série Fleabag il y a quelques années.