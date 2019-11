Camille Cottin et Jean-Pierre Darroussin sont à l'affiche des "Eblouis"

publié le 14/11/2019 à 14:36

Changement de registre pour Camille Cottin ! Après les succès des séries Connasse et Dix pour cent, l'actrice est aux côtés de Jean-Pierre Darroussin à l’affiche d'un film bouleversant: Les éblouis, en salles le 20 novembre. Tous deux sont les invités de Stéphane Bern pour évoquer le parcours, tiré de faits réels, d'une famille nombreuse qui tombe peu à peu sous l'emprise d'une communauté sectaire.

Un premier film d'autant plus fort que sa jeune réalisatrice, Sarah Suco, s'est inspirée de sa propre histoire pour écrire le scénario.

Au casting également : Eric Caravaca, Céleste Brunnquell, Laurence Roy, Daniel Martin, Spencer Bogaert, Benjamin Gauthier.

"Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs."

