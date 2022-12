INVITÉE RTL - Laeticia Hallyday évoque les infidélités de Johnny : "Je me suis vengée aussi"

À deux jours des 5 ans de la mort de Johnny Hallyday, son ex-épouse Laeticia était l'invitée exceptionnelle du Journal Inattendu ce samedi 3 décembre sur RTL. Un entretien où elle se livre notamment sur son couple avec le chanteur et les infidélités de ce dernier. "J'avais oublié que j'avais un mari et que j'étais une femme, et il m'a perdu parce que j'avais d'autres combats à mener", explique-t-elle.

"J'étais pas là pour lui à ce moment là. Je me suis oubliée dans ce couple. Lui m'en a beaucoup voulu et il me l'a fait payer", raconte-t-il. "Si je ne lui pardonnais pas, de toute façon, je perdais l'amour de ma vie, l'être que j'aime le plus au monde. Mon cœur était lié au sien. J'étais en colère contre lui. Mais j'ai transformé cette colère en quelque chose de salutaire dans notre couple et j'ai réussi à lui pardonner et je me suis remise en question. C'était beaucoup mieux après qu'avant et on a réussi à se comprendre", dit-elle.

"J'ai réussi à lui pardonner. Et puis on a avancé comme ça dans la vie et après je me suis vengée aussi, ça a été étape par étape. Mais la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille", poursuit Laeticia Hallyday.

