"Intervilles" : l'émission va bientôt faire son retour

En 2019, Nagui annonçait le grand retour d'Intervilles à la télévision. Ça sera désormais chose faite l'été prochain. France Télévisions va bien redonner vie à l'émission culte selon les informations de Nice-Matin.

Le présentateur Nagui avait annoncé le retour d'Intervilles le 18 décembre 2019 sur Twitter. L'émission devait alors être diffusée à l'été 2020 mais la crise sanitaire a empêché la réalisation du projet. Il aura fallu attendre plusieurs années pour obtenir un nouveau feu vert de la part de la direction du service public. Les prochains tournages sont prévus au printemps prochain, sur le site du Futuroscope, à Poitiers. En plus de Nagui, Bruno Guillon est pressenti pour participer à l'animation de l'émission.



Pour ce retour en force de l'émission, les vachettes emblématiques ne seront pas de la partie, au nom du bien-être animal. Intervilles a été diffusée entre 1962 et 2009. Le programme avait eu droit à une soirée anniversaire en 2013 pour fêter ses 50 ans. France Télévisions reprogramme l'émission après avoir réalisé un sondage auprès des téléspectateurs. Ceux-là devaient indiquer de quelles émissions ils étaient le plus nostalgiques. Derrière C'est pas sorcier et 30 millions d'amis, Intervilles s'est classée en troisième position.

