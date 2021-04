publié le 30/03/2021 à 18:55

Sharon Stone aussi participe à l’élan de libération de la parole des femmes. L’actrice hollywoodienne iconique révèle ainsi, dans son livre The Beauty of Living Twice (La beauté de vivre deux fois, en français), sorti ce mardi 30 mars, qu’elle et sa plus jeune sœur, Kelly, ont été violées par leur grand-père lorsqu’elles étaient enfants.

À l’époque, rapporte Paris Match, la grand-mère maternelle de Sharon Stone "enfermait" les deux fillettes "dans une pièce avec" Clarence Lawson, le grand-père. Ce dernier est finalement décédé lorsque la désormais artiste a eu 14 ans. Un "soulagement", se rappelle-t-elle dans l’ouvrage.

Elle ajoute : "(À l'enterrement), je l'ai touché dans son cercueil (pour s'assurer qu'il était bien mort), et l'étrange satisfaction que j'ai ressentie m'a frappée de plein fouet. J'ai regardé (Kelly) et elle avait compris. Elle avait 11 ans, et c'était fini".

Désormais, à 63 ans, la comédienne américaine juge qu’il est enfin le moment "de dire tout haut" ce qu’elle et sa sœur ont vécu à l’époque. "Nous avons perdu toute une vie d'amour", estime-t-elle. Elle précise que sa famille, et notamment sa mère, n’ont su la vérité qu’après plusieurs décennies de silence. "Aujourd'hui, ma mère et moi en sommes au début de notre relation. Si je n'avais finalement pas cessé de garder cet horrible secret, je ne l'aurais jamais connue", savoure-t-elle aujourd’hui.