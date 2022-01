Igor Bogdanoff est mort, 6 jours après le décès de frère jumeau Grichka

Igor Bogdanoff, l'un des deux jumeaux stars des années 1980 pour avoir lancé la première émission télévisée de science-fiction en France, est décédé lundi à l'âge de 72 ans, six jours après son frère Grichka, a annoncé son agent à l'AFP.

"Dans la paix et l’amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022", ont écrit ses proches dans un message transmis par son agent.

Interrogé ce lundi soir sur RTL, l'avocat des deux frères a expliqué que leurs proches avait fait le choix de protéger Igor. "La famille a tout fait pour l’empêcher de prendre conscience que son frère était décédé", a déclaré Me Édouard de Lamaze.

Depuis l'annonce de la mort de son frère, l'ensemble de la famille était au chevet d'Igor Bogdanoff. "Elle s'est retrouvée très unie derrière lui. Cela a été un vrai modèle de famille recomposée, puisqu'il y avait eu trois mariages successifs", a expliqué l'avocat des jumeaux ce lundi.

La famille n'a pas souhaité communiquer sur les causes de la mort d'Igor Bogdanoff, survenue lundi après-midi dans un hôpital parisien. Son frère jumeau, Grichka, était mort le 28 décembre, après plusieurs jours d'hospitalisation et de coma. Là aussi, la famille n'avait pas souhaité communiquer sur les causes de sa mort, mais des proches avaient assuré qu'il n'était pas vacciné et qu'il était mort de la Covid-19. Igor Bogdanoff était, lui aussi, hospitalisé depuis la mi-décembre.