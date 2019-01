publié le 28/10/2018 à 08:53

Apple TV, Chromecast, Nvidia Shield, Amazon Fire Stick... L'offre des clés et boîtiers de streaming s'est considérablement étoffée ces dernières années. Même si le marché est encore largement dominé par les décodeurs proposés par les fournisseurs d'accès à Internet en complément de la box haut débit, ces solutions alternatives séduisent de plus en plus de consommateurs désireux de convertir leur poste de télévision en smart TV.



Reliées à la télévision par un câble HDMI et connectées à Internet par liaison filaire ou en WiFi, ces passerelles multimédia constituent le point d'entrée le plus simple vers les services de vidéo à la demande (Netflix, Amazon Prime, OCS, Canal Play) et de streaming musical (Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music) les plus populaires. Elles donnent aussi accès à de larges catalogues d'applications et, dans certains cas, à des jeux vidéo de dernière génération.

Il y en a pour tous les prix et tous les usages. À partir de 39 euros pour l'entrée de gamme Google Chromecast jusqu'à un peu plus de 200 euros pour les boîtiers Apple TV et Nvidia Shield. Quasiment toutes ces solutions sont en mesure de streamer en Ultra haute-définition. La différence se situe au niveau de la fluidité de l'interface, de la compatibilité avec certaines normes de qualité d'image, de l'accès à certains services des écosystèmes concurrents et de la polyvalence des usages.

Pour streamer facilement : Google Chromecast

Pour des besoins et des budgets plus modestes, la clé HDMI Google Chromecast (79 euros) reste la meilleure solution pour diffuser du contenu (Netflix, MyCanal, YouTube, etc.) sur son téléviseur depuis un appareil mobile ou le navigateur de son ordinateur. Deux versions sont proposées. La première coûte 39 euros et peut "seulement" streamer des contenus en 1080p à 60 images par seconde.

Google a modernisé récemment le design de son Chromecast Crédit : Google

La seconde, Chromecast Ultra (79 euros), bénéficie de composants plus musclés et peut diffuser des vidéos en 4K. Mais il faut privilégier une connexion Ethernet pour ne pas voir le flux saccadé par les mises en mémoire tampon. Et même si votre téléviseur est compatible 4K, toutes les applications (MyCanal notamment) n'offrent pas encore de flux en ultra haute-définition, pensez à vérifier avant si cela conditionne votre choix.



Dans un registre différent, Amazon propose le Fire TV Stick (59,99 euros ou 40 euros pour les abonnés Amazon Prime). Pas de stream depuis un appareil connecté ici, cette clé HDMI donne accès à une interface dérivée d'Android TV et un catalogue d'applications (Netflix, Molotov, Amazon Prime ou YouTube notamment), dont les contenus sont diffusés en Full HD. On retrouve aussi des jeux comme Asphalt 8. Mais l'interface n'est pas la plus réactive du marché. Une version 4K HDR compatible avec Alexa a été lancée aux États-Unis.

Pour les fans de l'univers Apple : Apple TV

Si vous utilisez un iPhone, un Mac ou un iPad au quotidien et que vous êtes prêts à dépenser entre 159 euros et 229 euros, l'Apple TV est probablement le meilleur choix. En plus de proposer des passerelles avec les autres services du groupe (Apple Music, AirPlay, Photos, Siri) et de centraliser tous les programmes des diffuseurs au sein d'une seule application TV, cette box bénéficie de tout le savoir-faire de la marque à la pomme dans la conception d'interface intuitive. Les menus de tvOS sont clairs et limpides et il est possible de chercher des programmes à la voix via Siri.

L'Apple TV s'adresse surtout aux familiers de l'univers Apple Crédit : Apple

La version 4K (199 euros) peut diffuser des séries et films en Ultra haute-définition via Netflix, Amazon Video, OCS et Molotov. Apple propose aussi de nombreux films et séries en 4K via iTunes. Les fans de foot peuvent visionner une affiche de Ligue 1 dans cette définition sur MyCanal. Mais il faut une connexion Internet délivrant au moins 25 Mbit/s pour en profiter convenablement. L'Apple TV 4K est proposée en deux capacités de stockage, 32 et 64 Go. La plus importante n'est pas forcément nécessaire car l'essentiel des contenus sont hébergés dans le cloud.



Comme tous les produits d'Apple, l'Apple TV est fermée sur l'univers du groupe. Elle ne supporte pas certaines applications très populaires concurrentes de services d'Apple comme Spotify ou Deezer. Pour écouter vos playlists sur une autre application qu'Apple Music, il faudra passer par le protocole AirPlay. Elle ne permet pas non plus de brancher un périphérique externe. Enfin, malgré la puissance des processeurs de l'iPhone, l'Apple TV reste en retrait de sa concurrente Nvidia Shield sur le plan de l'offre vidéoludique.

Pour la polyvalence : Nvidia Shield

Compatible 4K, HDR et HDR 10, l'Android TV de Nvidia offre à peu près la même expérience de visionnage que l'Apple TV. Mais elle fait preuve de davantage de souplesses en tant que porte d'entrée multimédia du téléviseur. Contrairement à tvOS, Android TV permet d'installer quasiment toutes les applications, à l'exception de certaines restrictions comme Apple Music par exemple. La Shield laisse aussi la possibilité d'utiliser des cartes micro SD pour augmenter sa capacité de stockage et un disque dur externe pour projeter des fichiers sur le téléviseur.

Ceci n'est pas qu'une console de jeu Crédit : Nvidia

La puissance de la puce de la dernière Apple TV est supérieure à celle de la Shield mais le catalogue de cette dernière est plus étoffé (plus de 300 titres, accès aux jeux Steam) et permet de jouer à des jeux vidéos de PC (Assassin's Creed, Resident Evil, etc.) sur son téléviseur par l'intermédiaire de ses services de cloud gaming. En outre, la Shield est compatible avec quasiment toutes les manettes de jeu du marché alors que l'Apple TV n'en reconnaît que quelques unes. La Shield est proposée à 199 euros avec une télécommande et à 229,99 euros avec une télécommande et une manette de jeu.

Les téléviseurs Android TV

Il faut aussi avoir à l'esprit que les téléviseurs 4K sont désormais connectés à Internet et peuvent se muer en "smart TV" (Android TV souvent) pour diffuser directement des contenus en très haute définition depuis les plateformes de VOD et des applications. Mais leurs interfaces sont généralement moins fluides et leurs performances multimédias loin derrière les meilleurs boxes du marché.