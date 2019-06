publié le 26/06/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mercredi 26 juin 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :

Une Grosse Tête qui donne encore chaud à beaucoup d’hommes : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête dont le One Man était déjà « chaud » : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête qui malgré la canicule ne reportera pas son show au stade de France samedi prochain : Philippe Manœuvre.

Une Grosse Tête qui quand il entend le mot canicule sort son gros thermomètre : Steevy Boulay.

Une Grosse Tête perpétuellement en vigilance rouge : Jean-Jacques Peroni.

Une Grosse Tête qui est parfois un peu dur quand il regarde le foot féminin : Florian Gazan.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !