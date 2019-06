publié le 26/06/2019 à 20:15

La communauté gaming sur YouTube est en deuil. La police de New York a annoncé le mardi 25 juin avoir retrouvé et identifié le corps d'Etika, youtubeur âgé de 29 ans, dans l'East River. Le jeune homme était porté disparu depuis près d'une semaine.

De son vrai nom Desmond Amofah, il publiait sur YouTube depuis 2012 où il était connu pour donner son avis sur plusieurs jeux vidéo et pour y jouer en direct devant ses abonnés. Jusqu'à l'an dernier, il était suivi par 845.000 personnes. Mais il a décidé de supprimer sa chaîne en octobre 2018 et d'en créer une nouvelle : TR1Iceman.

Selon People, la fermeture de sa chaîne YouTube était le signe d'une maladie mentale. Son ex-petite-amie avait également révélé qu'il avait été placé dans un hôpital psychiatrique. Enfin, de nombreux dérapages du jeune homme l'avaient conduit à se faire arrêter plusieurs fois par la police.

Pensées suicidaires

Dans sa dernière vidéo, datée du 20 juin, Etika avait suscité l'inquiétude de ses abonnés. Il leur avait fait part de ses pensées suicidaires et avait tenu des propos laissant penser qu'il allait passer à l'acte. "Je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté, mais je suis prêt à y faire face. À notre connaissance, il n'y a pas de vie après la mort. Mon temps est écoulé, mais s'il y a une solution, je vous enverrai le plus grand nombre de bénédictions de l'autre côté". La vidéo a été supprimée depuis mais certaines personnes continuent à la diffuser sur YouTube.

Alors qu'il n'apparaissait plus sur les réseaux sociaux et qu'il ne donnait plus de nouvelles, un avis de recherche avait été lancé. Son corps a finalement été repêché dans l'East River. Pour l'instant, la police privilégie le suicide.

We regret to inform that Desmond Amofah aka Etika has been found deceased. https://t.co/sedwZZxglw — NYPD NEWS (@NYPDnews) 25 juin 2019