publié le 16/10/2019 à 14:42

Une peine plus clémente que les réquisitions du procureur. André Boudou, le père de Laeticia Hallyday, a été condamné mardi 15 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Saint-Martin à 4 mois de prison avec sursis et 13.000 euros d'amende, pour des faits de violences datant du 20 mars dernier. Le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui avait réclamé 10 mois de prison ferme et 3.000 euros d'amende. Pour les justifier, le vice-procureur avait précisé qu'il s'agissait "d'une agression pure et simple, rien ne justifie des coups violents".

Outre une peine de 4 mois de prison avec sursis, André Boudou devra s'acquitter auprès de la victime de 8.750 euros pour préjudice matériel, de 1.500 euros pour les souffrances endurées, de 2.000 euros de préjudice moral et de 1.000 euros de remboursement de frais d'avocat.

Absent à l'audience du 13 septembre dernier, André Boudou, 67 ans, père de Laeticia Hallyday, la veuve du chanteur Johnny Hallyday, était jugé pour avoir agressé un pêcheur qui faisait le plein de carburant de son embarcation au quai de la station essence de Sandy Ground, et qui lui demandait de réduire la vitesse de son bateau dans le lagon.

La victime, qui a eu une coupure à l'arcade sourcilière, une blessure à la lèvre, des hématomes et perdu deux dents, selon son avocat, s'était vue prescrire dix jours d'incapacité totale de travail.

La défense avait argué que la victime avait vu dans cette affaire une aubaine pour ses frais dentaires, et qu'elle avait voulu "profiter de la notoriété" d'André Boudou.

D'autres affaires judiciaires

L'ex-beau-père du chanteur disparu en décembre 2017 n'en a pas fini avec la justice. Comme l'annonçait RTL, il avait été placé en garde à vu cet été pour répondre à des questions sur des montages financiers qualifiés "d'opaques" par les enquêteurs (notamment le montage de sociétés gigognes autour de la boite de nuit qu'il avait créée au Cap d'Agde, l'Amnésia). Officiellement André Boudou n'est plus aux commandes de la discothèque.

En avril 2018, Grégory Boudou, le frère de Laeticia et actuel gérant de la boite de nuit fondée par son père, avait lui-aussi été placé en garde à vue dans cette même enquête. En 2007, André Boudou avait été condamné à 24 mois de prison dont six mois ferme pour fraude fiscale et abus de biens sociaux dans la gestion de cette discothèque héraultaise.