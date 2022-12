"Harry & Meghan" : les révélations du documentaire Netflix sont-elles vraiment fracassantes ?

Crédit : AFP PHOTO / NETFLIX / COURTESY OF PRINCE HARRY AND MEGHAN

Illustration du documentaire Netflix "Harry et Meghan"

C'est donc le documentaire qui fait trembler Buckingham Palace : Harry et Meghan. Trois épisodes sont disponibles depuis 9h ce jeudi 8 décembre sur la plateforme Netflix. Les médias britanniques étaient en direct ce matin pour commenter ces épisodes. Le couple star avait annoncé dans la bande-annonce vouloir raconter sa version de l'histoire.

"Meghan a tout sacrifié", raconte ainsi le prince Harry, "y compris sa liberté, pour venir dans le monde qui était le mien. Peu de temps après, j'ai décidé à mon tour de tout sacrifier, pour vivre dans son monde à elle".

Mais y a-t-il de grandes révélations dans ce documentaire ? Pas exactement. Il y a beaucoup de détails sur les grandes lignes dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières années, notamment sur comment ils se sont rencontrés. C'était par Instagram, on savait que c'était à travers des amis.

Ils racontent aussi comment se sont passés leurs premiers mois ensemble, et l'acclimatation de Meghan dans sa nouvelle belle-famille. Elle avait été surprise de rencontrer la Reine alors que ce n'était pas prévu.

Ils racontent d'ailleurs comment Harry lui a appris en vitesse à faire la révérence et comment on garde tout de même de la formalité, même dans un repas familial du dimanche. Tout le monde s'attendait à un documentaire terrible pour la famille royale, mais après visionnage des trois premiers épisodes, cela n'a pas l'air d'être le cas. Il faudra attendre jeudi prochain pour savoir si les trois prochains se révèlent plus fracassants.

