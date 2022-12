ON VOUS EN REPARLE - Megxit : le jour où le prince Harry et Meghan Markle ont claqué la porte de la royauté

ON VOUS EN REPARLE - Megxit : le jour où le prince Harry et Meghan Markle ont claqué la porte de la royauté

Ce 8 janvier 2020, coup de tonnerre chez les Windsor. Harry et Meghan annoncent prendre leurs distances avec Buckingham. "C'est le Megxit", dit le tabloïd The Sun, un jeu de mots entre Meghan et "exit", sortie en anglais.

Pourtant, tout avait bien commencé à l'arrivée de l'actrice américaine dans la famille royale deux ans plus tôt. Fiancée au prince Harry, Meghan Markle avait été conviée à Noël à Sandringham, un honneur que Kate n'avait pas connu en 2010 avant son mariage.

Le 19 mai 2018, le mariage princier envoûte la planète entière. Meghan a même remonté l’allée de l’église au bras de son beau-père, le prince Charles, en guise de père de substitution !

Mais très vite, on commence à évoquer des tensions autour de Meghan Markle. Tout d'abord, sa relation avec sa belle-sœur Kate fait les choux gras des tabloïds.

Rupture entre Harry et William

On est bien loin des "Fabulous Four", le surnom qu’on a donné aux Beatles puis aux deux couples princiers, les frères William et Harry avec Kate et Meghan. Les deux frères ne s’entendraient plus et ce ne serait que la partie émergée de l’iceberg dans les relations tendues au sein du palais.

La naissance du petit Archie, le fils d'Harry et Meghan, permet une pause heureuse, mais de courte durée. Le 8 janvier 2020 donc, le couple annonce s’éloigner de ses fonctions royales, ce qui est vécu comme une trahison pour les Britanniques et un tremblement de terre pour la monarchie.

Le couple qui ne touche désormais plus d’argent public britannique, s’installe aux Etats-Unis. Un an plus tard, le couple est déchu par la Reine de tous ses titres royaux.

En mars 2021, c'est le coup de grâce : Harry et Meghan donnent une interview explosive à l’animatrice américaine Oprah Winfrey, bien loin du "Never explain, never complain", la devise de la discrétion de la Couronne. La rupture est définitivement consommée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info