VIDÉO - "Harry & Meghan" : Netflix dévoile un nouveau trailer explosif de son documentaire sur le couple

L'appréhension est totale du côté de la monarchie britannique, qui attend la sortie mondiale jeudi 8 décembre de la série consacrée à Harry et Meghan, dont les premiers extraits ont déjà relancé les tensions entre les "Sussex" et le reste de la famille royale britannique.

"Personne ne connaît toute l'histoire. Nous connaissons toute l'histoire", lance Harry, dramatique, dans un clip publié lundi par Netflix, annonçant la sortie le 8 décembre des trois premiers épisodes de la série sobrement intitulée Harry & Meghan. Les trois autres sortiront le 15 décembre.

Critiques contre la presse, accusations de racisme, dénonciation de la souffrance générée par la "firme" : trois mois jour pour jour après le décès d'Elizabeth II, la série à gros budget rouvre les plaies de la discorde entre les Sussex et le reste de la famille royale, qu'Harry et Meghan ont quittée en 2020, notamment en raison du harcèlement des tabloïds britanniques.

Il s'agit de haine, il s'agit de race. Un ami de couple de Sussex

Le mariage en 2018 entre le fils cadet du roi Charles III et l'actrice américaine métisse avait pourtant été vécu comme un vent de fraîcheur pour une monarchie vieillissante. "Et puis tout a changé", décrit le couple dans la bande-annonce.

Harry souligne la "hiérarchie dans la famille", une avocate proche du couple, Jenny Afia dénonce "une guerre contre Meghan, pour répondre aux agendas d'autres personnes". "Il s'agit de haine, il s'agit de race", insiste un ami.

Harry, 38 ans, dénonce des "fuites" et des histoires sorties dans la presse, et déplore "la douleur et la souffrance des femmes qui se marient au sein de l'institution" tandis que défilent des images de sa mère Diana, tuée dans un accident de voiture en 1997 alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis.

