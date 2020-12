"The Crown" : pourquoi Netflix refuse d'avertir que la série est "une fiction"

Diana, Elizabeth II et Margaret Thatcher sont les héroïnes de la saison 4 de "The Crown"

publié le 07/12/2020 à 11:29

Netflix ne pliera pas face au gouvernement britannique. Depuis la sortie de la saison 4 de The Crown, centrée en partie sur la princesse Diana (Emma Corrin), le géant américain du streaming est critiqué pour l'histoire de la famille royale qu'il offre dans la série.

La polémique a tellement enflé outre-Manche, qu'Oliver Dowden, secrétaire d'État au Numérique, à la Culture, aux Médias et au Sport, avait demandé à Netflix de préciser que The Crown est "une fiction", dans les colonnes du Daily Mail. Selon Oliver Dowden, les jeunes téléspectateurs et téléspectatrices, peuvent "confondre la fiction avec les faits" en regardant la saison 4 de The Crown.

Cette nouvelle saison dévoile les dessous du mariage entre le prince Charles (Josh O'Connor) et Lady Di, où la jeune femme est présentée comme une fiancée esseulée, rejetée par la famille royale et une épouse face à son mari infidèle. La série fait de "Diana la victime et de Charles le méchant, alors qu'ils étaient tous deux victimes", s'indignait la spécialiste de la royauté Penny Junor, interrogée par l'AFP.



Pour Netflix, c'est une œuvre de fiction

Netflix a tenu à répondre à la demande officielle du secrétaire d'État dans un communiqué, relayé par la presse britannique, dont le site de la BBC.

"Nous avons toujours présenté The Crown comme un drame et nous sommes pleinement confiants que nos abonnés comprennent qu’il s’agit d’une œuvre de fiction basée sur des événements historiques", démarre Netflix, s'alignant sur les propos antérieurs de Peter Morgan, le showrunner. Il assume une part de fiction, notamment pour les scènes les plus intimes, provoquant à chaque saison un grand exercice de "fact checking" parmi les fans.

"C’est pourquoi nous n’avons pas l’intention – et ne jugeons pas nécessaire – d’ajouter un avertissement", conclut Netflix dans son message.



> The Crown - Saison 4 | Le rôle de Diana VOSTFR | Netflix France