Kate Middleton et le prince William viennent de lancer leur chaîne YouTube

publié le 06/05/2021 à 15:05

Rires complices et montage léché. En quelques heures seulement, le duc et la duchesse de Cambridge, William et Kate, viennent d'atteindre la barre des 200.000 abonnés sur YouTube. Car oui, l'héritier de la couronne britannique et son épouse viennent de créer leur chaîne sur le mastodonte américain de la vidéo. Baptisée sobrement "The Duke and Duchess of Cambridge", la chaîne ne compte pour l'heure qu'une rapide vidéo de présentation dans laquelle le couple demande - comme le veut la tradition - à "s'abonner". Une vidéo qui a déjà dépassé le million de vues.

Si la famille royale peut donner l'impression d'être lointaine et déconnectée, elle est pourtant toujours très en avance sur son temps pour ce qui est des nouvelles technologies. Il ne faut pas oublier que la reine Elizabeth II fut la première cheffe d'État du monde à envoyer un e-mail lors de l'invention d'Internet.

Les Cambridge communiquaient déjà sur Twitter, Facebook ou encore Instagram, le réseau préféré des célébrités. Kate Middleton, photographe quasi-officielle de la famille y poste très régulièrement des portraits des membres de sa tribu.

Sur cette chaîne YouTube, il est fort probable que le couple communiquera sur les projets qui leur tiennent à cœur. On ne les verra pas faire des canulars, des reprises de chansons, jouer à des jeux vidéo ou encore faire des confidences face caméra. Le résultat sera certainement très produit. Néanmoins, la vidéo de présentation semble montrer que les Cambridge veulent alléger leur image et s'essayer à l'autodérision. Il ne faudrait pas qu'il se fasse voler la vedette pour Harry et Meghan qui misent tout sur les réseaux sociaux et les nouveaux médias eux aussi...