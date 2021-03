Live With Taylor Swift and Harry Styles At 2021 GRAMMY Awards Show

publié le 15/03/2021 à 08:41

Croiser un ex n'est pas toujours l'expérience la plus plaisante qui soit. Beaucoup ont déjà expérimenté ce profond sentiment de malaise. Imaginez alors si les caméras d'Hollywood, toujours avides d'histoires croustillantes, étaient braquées sur vous ? C'est l'expérience que viennent de vivre les deux artistes Taylor Swift et Harry Styles en marge de la cérémonie des Grammy Awards dans la nuit du 14 au 15 mars 2021 à Los Angeles.

Les caméras de CBS, qui diffusait l'évènement musical, ont repéré une discussion en aparté entre l'Américaine et le Britannique. Discussion polie et cordiale en apparence puisque, bien sûr, les micros étaient incapables de capter le contenu de cette conversation qui devait être plutôt professionnelle.

La scène a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux devenant l'un des évènements de la soirée grâce aux communautés des fans de l'ex-One Direction et de la reine de la pop-folk-country. Quelques médias ont ironiquement demandé à des spécialistes de la lecture sur les lèvres de les aider à décrypter ce moment. En effet, malgré leurs jolis masques assortis à leurs tenues, les deux chanteurs n'ont pu s'empêcher de les retirer avant de s'adresser la parole. L'émotion a sans doute eu raison des gestes barrières.

Les deux stars ont vécu une histoire d'amour très médiatique en 2012. Après quelques mois d'idylle, le couple se sépare très rapidement mais cette histoire continue de faire parler encore aujourd'hui. Il faut dire que Taylor Swift - qui fait souvent de ses journaux intimes des albums - a lâché de nombreux indices sur cette histoire d'amour provoquant ainsi l'intérêt de ses fans et de la presse. Ses chansons Style, Out of the Woods et Wonderland contiennent des références plus ou moins mystérieuses à cette relation brève mais marquante.