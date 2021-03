publié le 15/03/2021 à 08:02

Son statut de sex-symbol n'est plus à démontrer. Le chanteur britannique Harry Styles, révélé par le boys band One Direction dans les années 2010, n'en finit plus de faire monter le mercure sur scène et dans le cœur de ses nombreux fans sur les réseaux sociaux.

Dernière hausse de la température sur la scène des Grammys Awards dans la nuit du 14 au 15 mars 2021. L'artiste a remporté une des statuettes de l'année, celle de la Meilleure performance pop solo avec son séduisant titre Watermelon Sugar. Il était donc naturel pour le chanteur d'offrir au public des Grammys une performance live de ce hit, extrait de son deuxième album studio Fine Line.

Abandonnant son boa vert et la tenue très seventies qu'il avait pour récupérer son prix, c'est dans un costume de cuir noir porté à même la peau et laissant entrevoir son torse couvert de tatouages que le jeune homme de 27 ans a fait le show. Il n'en fallait pas plus pour retenir l'attention de son public. Attention, ses pas de danse peuvent provoquer des syncopes chez les personnes les plus fragiles.

harry styles dançando 24h pic.twitter.com/Z1loJI48uH — b (@flowerfeaste) March 15, 2021