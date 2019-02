Grammy Awards 2019 : quand et comment regarder la cérémonie ?

publié le 10/02/2019 à 09:10

Cardi B, Drake, Lady Gaga... La 61e édition des Grammy Awards réunira le gratin de la scène musicale mondiale dans la nuit de dimanche à lundi 11 février à Los Angeles (Californie) à partir de 2 heures du matin. Mais à près de 10.000 kilomètres de la mythique salle du Staples Center, comme suivre cette édition ?



La cérémonie sera retransmise en direct sur la chaîne américaine CBS et sur le site internet des Grammy Awards. Tous les abonnés à Apple Music pourront également se délecter des performances de leurs artistes préférés en live.

La marque à la pomme a en effet obtenu l'exclusivité de la diffusion en ligne pour la cérémonie. En France, la grand-messe sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux de CSTAR dans la nuit du 10 au 11 février, puis sur CSTAR et myCANAL lundi 11 février à partir de 21 heures.

Du côté de la cuvée 2019, le rap mène les nominations Le rappeur californien Kendrick Lamar a été nommé huit fois, suivi de près par le Canadien Drake. Les noms qui reviennent particulièrement sont ceux de la sulfureuse et éternelle rivale de Nicki Minaj, Cardi B, Donald Glover alias Childish Gambino avec son saisissant et engagé This Is America, ou encore Lady Gaga et Bradley Cooper qui ont uni leurs voix dans le long-métrage A Star Is Born et fait couler quelques larmes avec le titre Shallow.