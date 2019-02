publié le 05/02/2019 à 19:18

Chacun des déplacements du groupe BTS en dehors du continent asiatique est un petit événement pour les fans du plus célèbre groupe de pop coréenne (K-pop) du moment. D'après les sources du magazine américain Variety, le groupe devrait être présents au Staples Center de Los Angeles pour la 61ème cérémonie des Grammy Awards, les récompenses les plus prestigieuses de la musique.



La cérémonie se déroulera le 10 février 2019 et sera présentée par Alicia Keys. De nombreux artistes devraient déjà assurer le show comme Camila Cabello, Cardi B, Miley Cyrus, Shawn Mendes... D'après les sources du magazine, ni Taylor Swift, ni Maroon 5 ne devraient faire acte de présence cette année.

Les admirateurs de BTS seront peut-être un peu déçus puisque, pour l'heure, il n'est pas prévu que les sept jeunes hommes ne chantent, ni ne dansent en direct. Mais ils devraient tout de même présenter une récompense. BTS est nommé dans une seule catégorie cette année pour leur album Love Yourself : Tear.