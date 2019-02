Grammy Awards 2019 : avec sa robe, une chanteuse apporte son soutien à Trump

publié le 11/02/2019 à 13:07

Sa robe a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, négatives mais aussi positives. La chanteuse Joy Villa s'est affichée aux Grammy Awards vêtue d'une robe en faveur du mur à la frontière mexicaine défendu par Donald Trump.



La robe arborée par Princess Joy Villa, de son nom de scène, porte un message on ne peut plus clair : "Build the wall" ("Construisez le mur"), peut-on lire en inscription rouge sur un mur de briques. N'hésitant pas à aller plus loin dans la représentation du mur, la chanteuse porte des barbelés autour du cou, des tiges de fer dans les cheveux, et un sac rouge portant le fameux slogan du président américain : "Make America Great Again".

Sur Twitter, Joy Villa, elle-même d'origine italienne et latino-américaine, s'est expliquée : "Je ne me fiche de ce que les autres pensent. Je soutiens à 100% le mur et notre président Donald Trump. Voulez-vous davantage de drogues dans notre pays (70% de l'héroïne vient du Mexique) ? Davantage de femmes clandestines agressées sexuellement (1 sur 3) ? Davantage de trafic d'enfants (des milliers par an) ? Car moi, JE NE VEUX PAS !"



I don’t care what anyone thinks. I 100% support the wall & our President @realDonaldTrump. Do you want more drugs brought in? (70% of heroin from Mexico) More illegal women getting sexually assaulted (1 in 3)? More children being trafficked? (Thousands a year) because I DO NOT! pic.twitter.com/ErdOJhD5IN — Joy Villa (@Joy_Villa) February 11, 2019

Déjà en 2017 lors des Grammy Awards, Joy Villa avait porté une robe en soutien à Donald Trump, où son slogan était inscrit en lettre argentées. Sur son dernier album, intitulé "Home Sweet Home", figure également une chanson intitulée "Make America Great Again".