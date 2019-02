Childish Gambino - This Is America (Official Music Video)

publié le 11/02/2019 à 03:42

This Is America est désormais, et à jamais, la chanson de l'année 2019. Ainsi en a décidé le collège des votants des Grammy Awards 2019. La chanson était un événement mais son clip puissant et engagé (lui aussi récompensé), a fait le succès de ce titre de Childish Gambino. Cet hybride de gospel et de rap, truffé de pamphlets contre les excès de tous bords qui secouent la société américaine, a balayé les favoris Drake ou Lady Gaga dans la course à ce prix prestigieux.



Dans This is America, Donald Glover de son nom d'acteur (Spider-Man : Homecoming, Solo : A Star Wars Story ou Seul sur Mars) aborde des thèmes forts : la violence policière aux États-Unis, le port d'armes légal, ou les clichés sur les Afro-Américains. Et tout ça porté par un esthétisme captivant.

Rythmé, engagé, sanglant, touchant… Dans cette vidéo, le rappeur assassine froidement un musicien ou encore des chanteurs gospel. Des scènes violentes qui tranchent avec des chorégraphies plutôt amusantes. Une manière de dénoncer la banalisation de la violence dans les médias.

Comme d'autres rappeurs, pourtant nominés nombreux pour cette 61ème édition, Childish Gambino aurait refusé d'apparaître sur scène lors de la soirée de gala. Il n'est pas non plus venu prendre possession de ses trophées. Cette victoire est la première de l'artiste dans une catégorie majeure des Grammy Awards, où il a déjà été sélectionné à douze reprises. This Is America est également en lice dans la catégorie de "l'enregistrement de l'année", attribué pour la performance globale d'un titre.