GP Explorer 2 : Manon Lanza victime d'une vague de sexisme en ligne après son accident

"Femme au volant mort au tournant", "elle a juste tout gâché", "danger public". Ce florilège d'insultes sexistes était destiné à l'influenceuse Manon Lanza sur les réseaux sociaux après le GP Explorer 2, une course de Formule 4 organisée par Squeezie au circuit Bugatti du Mans samedi 9 septembre. Piloté par des personnalités incontournables des réseaux sociaux, l'évènement a battu des records sur Twitch en réunissant une audience de 1,3 million de personnes.

Véritable évènement dans le monde d'internet, cette seconde édition a été marquée par la victoire de Depielo, mais aussi par un accident dès le second tour. Impliquée dans la collision avec le véhicule de Maxime Biaggi, Manon Lanza a dû être évacuée de la piste. Un incident dont la jugent responsable certains spectateurs, qui ont par la suite publié de nombreux messages de haine à l'égard de la participante.

Le youtubeur de 26 ans, Maxime Biaggi, a été percuté par le véhicule de l'athlète et influenceuse Manon Lanza, au début du GP Explorer 2, diffusé en direct sur Twitch. Les deux participants ont été contraints à l'abandon, et la jeune femme de 30 ans a dû être évacuée par une ambulance. Si elle n'a pas tardé à donner de ses nouvelles quelques heures plus tard, "je vais bien, les examens sont positifs", écrivait-elle sur Instagram, certains n'ont pas attendu pour s'en prendre à elle.

Sexisme et cyberharcèlement, le fléau des réseaux sociaux

Sur le chat durant la diffusion en direct de la course, sous les publications Instagram de Manon Lanza (@allonsrider) et sur Twitter, de nombreux messages sexistes accusent la jeune femme de ne pas savoir conduire, d'être un "danger public", et pire encore d'avoir "gâcher" la course de Maxime Biaggi et même l'évènement tout entier. Face à de tels propos, le compte Instagram du GP Explorer, qui réunissait cette année 24 personnalités, dont Squeezie, Mister V, Gotaga ou les rappeurs SCH et Soso Maness, a vivement condamné le cyberharcèlement dont est victime Manon Lanza.

"C'est un incident de course, qui arrive très régulièrement en sport automobile, aux hommes comme aux femmes. Le GP Explorer condamne fermement les nombreux propos sexistes dont Manon a été victime ces dernières 14 heures, ainsi que le harcèlement sous toutes ses formes", indiquait l'organisation en story sur Instagram. Des participants tels que Amixem ou Ana On Air, la partenaire de Maxime Biaggi de l'écurie Alpine, ont aussi apporté leur soutien à la passionnée de sport extrême, qui s'était classée huitième lors de l'édition précédente.



Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux ou une streameuse, une personnalité d'internet qui diffuse des émissions en live sur Twitch, subit ce genre d'attaques sexistes. Maghla, la vidéaste française la plus suivie sur la