Vous ne connaissez peut-être pas le GP Explorer, cette course automobile qui réunit des stars d'internet et certains rappeurs. Cet événement, qui s'est tenu samedi 9 décembre sur le prestigieux circuit du Mans, a pourtant un énorme succès populaire. La deuxième édition du GP Explorer a en effet battu un record sur la plateforme de streaming Twitch, très prisée par les adolescents, avec un pic à 1,3 millions de personnes. L'an dernier, la première édition de cette course de Formule 4 avait réuni jusqu'à un million de "viewers" (spectateurs).

Ce GP Explorer 2, diffusé en direct sur Twitch, a vu s'affronter une vingtaine de créateurs de contenus dont le youtubeur star Squeezie, organisateur de l'événement, ou Mister V. Les célèbres rappeurs marseillais SCH et Soso Maes, qui avaient participé au tube Bande Organisée, ont également été invités pour l'occasion. Esteban Ocon et Pierre Gasly, les deux pilotes de F1 de l'écurie Alpine, ont eux fait figure de spectateurs de luxe. Pierre Gasly en a même profité pour faire une petite exhibition avec sa monoplace, réalisant même quelques "donuts" (de gros dérapages sur place) devant des spectateurs ravis.



L'affiche a en tout cas déchaîné les passions. Les 60.000 billets mis en vente avaient été écoulés en moins d'une heure en mai dernier, battant l'affluence de 40.000 spectateurs de la première édition, en octobre 2022. Ce GP Explorer 2 ressemblait à s'y méprendre à un Grand Prix professionnel, entre essais libres, stands et gros sponsors. Les voitures de Formule 4 avaient de faux airs F1, la puissance et la vitesse en moins. La course a finalement été remportée par le youtubeur Depielo, 337.000 followers sur la plateforme et rapidement rebaptisée "Verstappen" sur X (ex-Twitter), en référence au double champion du monde néerlandais de Formule 1.

