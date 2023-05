Qu’est-ce que le GP Explorer 2, la course automobile dont les billets s’arrachent ?

En une seule édition, le GP Explorer s'est taillé une belle petite réputation. Cette course automobile, qui réunit des stars d'internet sur des Formule 4, a connu un gros succès l'an dernier. La deuxième édition, annoncée peu après la première, se tiendra le 9 septembre prochain sur le célèbre circuit Bugatti du Mans. Et une chose est certaine : ce GP Explorer 2 fera le plein, puisque tous les billets mis en vente mercredi soir se sont écoulés en moins d'une heure. Les 60.000 tickets, vendus au prix unique de 48 euros, "sont partis en 30 minutes", a indiqué Squeezie, le célèbre Youtubeur aux 18 millions d'abonnés et organisateur de la course.

"Désolé à tous ceux qui n'ont pas pu en avoir une, on en a ajouté 20.000 par rapport à l'année dernière mais on pouvait pas plus sous peine que ça devienne ingérable sur place...", a ajouté la star d'internet. Voici ce qu'il faut savoir sur ce GP Explorer 2.

Une première édition au succès colossal

La première édition de la course, qui se dispute entre 22 créateurs de contenus digitaux sur des Formule 4, avait réuni près de 40.000 spectateurs sur le prestigieux circuit du Mans en octobre 2022. Diffusé en direct sur la plateforme Twitch, l'événement avait également enregistré un record d'audience "historique en France" et avait été suivi par plus d'un million de personnes. Une audience presque similaire à celle du GP de France de Formule 1, qui avait réuni 1,69 million de téléspectateurs en moyenne en juillet sur Canal+.



Des stars d'internet (et de la Formule 1) au rendez-vous

La première édition du GP Explorer a été remporté par Sylvain Lévy, du duo de youtubeurs automobiles Vilebrequin. Cette année, 24 participants se disputeront la victoire au volant de leurs Formule 4, répartis dans 12 écuries. Parmi les stars d'internet : Squeezie fera équipe avec Gotaga, célèbre dans le esport, alors que le rappeur et humoriste Mister V sera avec Theo Juice. Et il y aura même des stars de la Formule 1, puisque Pierre Gasly et Esteban Ocon seront tous les deux présents pour assister à la course. Les deux pilotes français de l'écurie Alpine vont même distiller leurs conseils au duo composé de Manon Lanza et Depielo.



Des voitures et une organisation aux airs de Formule 1

Les looks et les sponsors arborés par les Formule 4 de ce GP Explorer n'ont en tout cas pas à rougir face à leurs grandes sœurs de la Formule 1. Ces bolides, destinés avant tout aux jeunes pilotes, peuvent monter jusqu'à 220 km/h. Les écuries et les sponsors n'ont également rien à voir avec une course amateure. L'écurie Alpine, engagée en F1, a même sponsorisé trois de ces Formule 4.



L'organisation est elle aussi inspirée par les standards de la F1, à la différence que l'événement se déroule sur un seul jour. Des essais libres auront lieu le matin, avant une séance de qualifications en début d'après-midi puis la course vers 18h30, pour quinze tours de piste.



