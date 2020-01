Golden Globes 2020 : comment suivre la cérémonie en direct

publié le 05/01/2020 à 16:21

Dans la nuit de dimanche à lundi (5-6 janvier) la célèbre cérémonie se tiendra à l'hôtel Beverly Hilton à Los Angeles. Les Golden Globes ouvrent, comme chaque année, le bal des cérémonies de remise de prix récompensant l'industrie du cinéma et de la télévision. L’événement sera retransmis en direct à la télévision américaine sur la chaîne NBC.

Pour les Français, il faudra s'armer de patience et rester éveillé pour connaître le palmarès. Décalage horaire oblige, la cérémonie sera retransmise en direct sur Canal + dès 1 heure du matin pour ne rien rater de l'arrivée des stars sur le tapis rouge. À 2 heures sonnera l'heure de la cérémonie proprement dite.

Autre option s'offre aux inconditionnels. La cérémonie sera aussi diffusée en streaming sur de nombreuses plateformes comme YouTubeTV, Hulu Live, DirectTV Now, Playstation Vue ou encore Fubo TV ainsi que les moments forts sur le site internet de Canal+.

Tom Hanks et Ellen DeGeneres récompensés

Pour la cinquième fois, la cérémonie sera présentée par l'humoriste Ricky Gervais. Elle sera marquée entre autre, par des prix remis à Tom Hanks, qui recevra le Cecil B. DeMille Award et Ellen DeGeneres qui aura droit au Carol Burnett Award.

En tête des nominations, on retrouve Marriage Story, de Noah Baumbach, qui fait office de grand favori de la soirée. Face à cette comédie douce-amère portée par Adam Driver et Scarlett Johansson, The Irishman, de Martin Scorsese, qui apparaît dans cinq catégories, tout comme Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino.

Côté français, Les Misérables de Ladj Ly et Le Portrait de la jeune fille de feu de Céline Sciamma, sont tous deux en compétition face à Parasite, réalisé par Joon-ho Bong, vainqueur de la Palme d'or à Cannes, dans la catégorie meilleur film en langue étrangère.