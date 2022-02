Gérard Depardieu revient sur son soutien à Sarkozy en 2007

"Je ne regrette rien car quand on est bourré, on ne sait plus." C'est dans ses termes que l'acteur Gérard Depardieu est revenu sur son soutien à Nicolas Sarkozy en 2007 lors de la course à la présidentielle. Lors du grand meeting organisé par le candidat de l'UMP, de nombreuses personnalités étaient présentes, dont l'acteur de 73 ans. Sur le plateau de "Quotidien", mardi 15 février, il est revenu brièvement sur cet épisode en indiquant ne rien regretter. "J'étais bourré. J'ai pris un scooter, je suis allé à Villepinte", a-t-il témoigné en rigolant.

Le présentateur Yann Barthès l'a également interrogé sur la situation entre l'Ukraine et la Russie. Gérard Depardieu est resté très évasif alors que ce dernier prend régulièrement la défense de Vladimir Poutine. Quant à la campagne présidentielle en France, il ne la suit que très peu : "Vous avez vu comme c'est le bazar ?"

Le comédien est actuellement en promo pour plusieurs films qui seront prochainement à l'affiche. "Maigret" de Patrice Leconte où Gérard Depardieu incarne le commissaire Maigret, "Robuste", premier film de Constance Meyer ainsi que "Maison de retraite" où il joue aux côtés de Kev Adams.