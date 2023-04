Frédéric Mitterrand : l'ancien ministre révèle être atteint d'une maladie

Invité sur le plateau de la chaîne CNews, Frédéric Mitterrand est apparu coiffé d'une casquette. Sans donner beaucoup de détails, il a précisé que c'était en raison d'une maladie et non un signe d'impolitesse : "Oui, je porte une casquette. Puisque je suis malade."

"Je n'ai pas envie qu'on voit que je suis malade, donc je suis un peu moins malade quand j'ai ma casquette." Le neveu de l'ancien président de la République, François Mitterrand, a expliqué être malade depuis trois mois. "Devant la glace, moi, le look chimio, je n'en veux pas."

"Un combat très rude" que l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy affronte avec fatalisme : "Il n'y a pas d'autres solutions : c'est marche ou crève. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Si on aime la vie, on continue." Frédéric Mitterrand, âgé aujourd'hui de 75 ans, en a profité pour saluer Florent Pagny et Arthur Sadoun. Le chanteur et le patron de Publicis se battent également contre un cancer : "Je trouve Florent Pagny formidable, qu'il dise les choses et place son combat comme il le fait."



