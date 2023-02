INVITÉ RTL - Cancer : "Je ne pouvais pas mentir à mes équipes", confie le patron de Publicis

En finir avec le tabou du cancer dans le monde du travail. Le patron de Publicis, Arthur Sadoun, atteint d'un papillomavirus cancéreux à la gorge, veut faire évoluer les mentalités. Le président du directoire du groupe de communication a lancé, à l'occasion du Forum économique de Davos, "Working with Cancer", une initiative mondiale pour sensibiliser les entreprises sur la lutte contre la maladie.

"Une personne sur deux, dans sa vie, va être diagnostiquée avec un cancer. Cela va dire qu’on va devoir travailler avec le cancer", explique Arthur Sadoun dans Focus Dimanche.

"J’ai été diagnostiqué avec un cancer qui s’appelle l'HPV, le papillomavirus, poursuit le patron de Publicis. C’est un cancer provoqué par un virus que 80% des adultes vont avoir un moment dans leur vie. Et c’est un virus où il y a un vaccin qui est valable pour les femmes et pour les hommes. Donc c’est important de se faire vacciner."

C'est pas parce que vous avez un cancer que votre carrière s’arrête Arthur Sadoun sur RTL

Arthur Sadoun n'a pas cherché à cacher sa maladie. "Je me suis dit très vite que je ne pouvais pas mentir à mes équipes, à mes clients, mais même à mes actionnaires pour être très franc. Et j’ai décidé de le rendre public."

Et d'ajouter : "La décision de le révéler, comme je l’ai fait, alors que je suis patron d’une entreprise cotée, que mon mandat se terminait quelques mois plus tard, n'était pas facile. C'est pas parce que vous avez un cancer que votre carrière s’arrête. Je pense que quand vous avez la chance de vous en sortir, ce qui n’est pas toujours le cas, vous en sortez beaucoup plus fort".

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donnent la parole à ceux qui la font.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info