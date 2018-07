publié le 29/06/2017 à 11:35

Stade 2 se dote de nouveaux visages. Clémentine Sarlat et Matthieu Lartot vont présenter le magazine sportif de France 2, remplaçant de ce fait l'ex-championne de judo Céline Géraud, aux commandes de l'émission depuis 2013. Les deux journalistes sont connus des amateurs de sports et de télévision : depuis 2003, Matthieu Lartot a commenté le Tournoi des Six Nations, la Coupe d'Europe de rugby à XV, ainsi que l'émission Bom Dia Rio lors des Jeux Olympiques de 2016. C'est également un habitué de Stade 2 : il y a présenté la page rugby de l'émission sportive du dimanche, ainsi que Stade 2 prolongation depuis 2014.



Sa collègue, Clémentine Sarlat, est également une habituée des terrains. Elle se révèle au public dans l'émission Télématin de France 2, où elle couvre l'actualité sportive, avant de rejoindre les équipes tennis d'Eurosport en 2013. Elle finit par travailler elle aussi à Stade 2 en 2015 pour couvrir les matchs de rugby à XV au bord des terrains lors de la Champion Cup et du XV de France.

Elle connaît donc bien son collègue Matthieu Lartot, avec qui elle présente en 2016 l'émission de 12h à 13h Bom Dia Rio. Le duo fera ses preuves dans la présentation du magazine de décryptage et de reportages sportifs dès la rentrée prochaine.