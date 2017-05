Champions Cup : Clermont laisse filer une 3e finale européenne en cinq ans

Chris Ashton et Morgan Parra lors de Saracens-Clermont le 13 mai 2017

publié le 13/05/2017 à 19:57

Non, Clermont ne l'a toujours pas fait. Après 2013 et 2015 (à chaque fois face au Rugby Club toulonnais), les Auvergnats ont perdu une troisième finale en cinq ans. Les Anglais de Saracens, tenants du titre et champions d'Angleterre, ont assumé leur statut de favori (17-28) ce samedi 13 mai 2017 à Édimbourg.



Le rugby français n'a donc pas réalisé le doublé après la victoire du Stade Français en finale du Challenge Européen, la veille. La faute à une entame de match parfaitement maîtrisée par les Sarries. Dès les premières minutes de jeu, il a fallu un retour héroïque de Nick Abendanon pour simplement reporter le premier essai de l'équipe de Mark McCall.

Il est arrivé à la 13e minute et fut l'oeuvre de Chris Ashton. L'arrière anglais est devenu, à l'occasion, le meilleur marqueur d'essais en Coupe d'Europe (37 essais) dépassant le Toulonnais Vincent Clerc.

Clermont est revenu à un petit point après la pause

Seulement neuf minutes plus tard Georges Kruis a signé le deuxième essai anglais. Mais les Jaunards ne se sont pas démobilisés malgré la domination adverse comme en témoignent les nombreuses rixes entre les deux équipes. La réduction du score, signée Rémi Lamerat, quelques minutes plus tard (27e) a laissé les Français croire en un premier sacre européen. Les premiers instants de la seconde période ont même tourné à l'avantage des hommes de Franck Azéma.



Nick Abendanon a concrétisé cette domination sur un très bel essai inscrit grâce à l'aide, tout en puissance et en maîtrise, de Peceli Yato. La transformation a ramené les Auvergnats à un tout petit point des Anglais (14-15). Clermont pensait enfin décrocher son premier titre européen.

Une défense solide jusqu'à la fin

Dans le dernier quart d'heure de la rencontre Saracens a fait parler son expérience mais surtout son rugby pour s'installer dans le camp français. Il a fallu deux phases défensives héroïques de Camille Lopez d'abord, de Morgan Parra ensuite pour ne pas laisser les champions d'Europe se succéder à eux-même. Ce fut malheureusement le cas à la 73e minute quand Alex Goode a profité d'un intervalle, à cinq mètres de l'en-but, pour aller plaquer. Owen Farell s'est occupé de la transformation (17-25) pour éteindre tout espoir.

L'ASM Clermont-Auvergne a donc perdu une nouvelle fois une finale majeure sur le score final de (17-28). La troisième de Champions Cup en cinq ans (statistique unique). Et ce malgré un match de très haut niveau.