Le journal de 18h : le XV de France reprend des couleurs

Le XV de France s'est offert une bouffée d'oxygène, samedi 11 mars, en battant largement l'Italie (40-18) lors du Tournoi des VI Nations. C'est donc la deuxième victoire des Bleus dans la compétition, la première depuis l'arrivée de Guy Novès aux commandes fin 2015. Ce succès permet ainsi aux tricolores de ne pas sombrer dans la sinistrose, deux semaines après le net revers en Irlande (9-19). Les joueurs peuvent désormais espérer de garder leur 8e place mondiale et ainsi de bénéficier d'un tirage au sort plus favorable lors de la Coupe du monde 2019 au Japon.



Cette victoire est cependant à relativiser vu la faiblesse des Italiens, qui avaient encaissé près de 100 points lors de leurs deux dernières sorties au Stadio Olimpico (7-33 contre les Pays de Galles et 10-63 face à l'Irlande). Les Français, vu l'état de leurs forces actuelles et les doutes nés de leur revers à Dublin, devraient s'en contenter aisément, mais seul le dernier rendez-vous face au XV du Poireau dira si leur Tournoi est plutôt réussi ou non.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : Jean-Luc Mélenchon a annoncé samedi 11 mars à Rome disposer des 500 parrainages nécessaires pour se présenter à la présidentielle, moins d'une semaine avant la clôture de la procédure par le Conseil constitutionnel.

- Terrorisme : François Hollande s'est adressé aux familles des victimes tuées il y a cinq ans par Mohamed Merah pour leur dire que "la France est toujours à leurs côtés" et qu'elle "poursuivra inlassablement sa lutte contre le terrorisme".



- Sondages : Emmanuel Macron gagne deux points dans le dernier sondage BVA-Salesforce diffusé samedi, avec 26% des intentions de vote, ce qui lui permettrait d'arriver en tête du premier tour de l'élection présidentielle, à égalité avec Marine Le Pen, stable.



- Syrie : Deux bombes ont explosé dans un quartier du Vieux Damas, faisant des morts et des blessés, ont rapporté les médias officiels sans faire état d'un bilan précis.



- Japon : Le pays se recueille samedi à la mémoire des victimes du séisme et du tsunami survenus il y a six ans et suivis d'une catastrophe nucléaire dont le pays ne s'est pas remis.



- Vendée Globe : le Français Sébastien Destremau a fini 18e et dernier du Vendée Globe 2016-2017, franchissant la ligne d'arrivée aux Sables-d'Olonne (Vendée/ouest) samedi à 01h40 et 18 secondes, ont annoncé les organisateurs.