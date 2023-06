"Fort Boyard" rend hommage à "La Boule" avec un nouveau personnage

La 34ᵉ saison de Fort Boyard, qui débute en juillet 2023, réserve plusieurs surprises aux téléspectateurs. Comme en 2022, les règles de l'émission sont susceptibles de changer chaque semaine, en raison des Atouts du Père Fouras. Le mythique gardien du fort sera toujours accompagné de plusieurs personnages.

Parmi eux, le "cousin de La Boule" va faire son apparition pour la première fois dans l'émission. "La Boule", geôlier emblématique du fort, chargé de sonner le gong et d'accompagner les candidats en cellule, a marqué l'histoire de Fort Boyard. L'acteur qui l'interprétait, Yves Marchesseau, est décédé en 2014, à 62 ans, d'un cancer de l'œsophage. Il avait participé à Fort Boyard de 1994 à 2013.

Dix ans plus tard, le cousin du personnage mythique revient, le temps d'une émission, qui sera diffusée le 1ᵉʳ juillet 2023. Le cousin de "La Boule" sera interprété par l'acteur Emmanuel Dorand, rapporte Télé Loisirs. Comme son prédécesseur, il est chauve et costaud et portera les mêmes vêtements que "La Boule", caractérisé par son fameux marcel.

