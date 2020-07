publié le 11/07/2020 à 14:16

Depuis 2018, il incarnait le personnage de Narcisse, un troubadour proposant des épreuves aux candidats de "Fort Boyard". Mais cette année, c'est terminé : pour l'édition 2020, Francis Lalanne ne fera pas partie de l'émission phare de l'été. Et le chanteur est indigné : il accuse la production de l'avoir volontairement écarté et l'attaque en justice pour "discrimination".

"On m'a boycotté à cause de mon engagement aux élections européennes sur une liste Gilets jaunes, en mai 2019", explique Francis Lalanne au Parisien. C'est dégueulasse." Dans les pages du quotidien il ajoute : "Mais quoi ? Un artiste n'aurait plus le droit d'être un citoyen ? C'est une insulte à la France. J'ai toujours combattu auprès des plus faibles. Je suis un chevalier. Là, on touche à ma chevalerie."

Lors des dernières élections au Parlement européen, Francis Lalanne avait lancé une liste nommée "Alliance jaune". Celle-ci avait récolté 0.6% des voix.

Il saisit le Défenseur des droits

Sur conseil de son avocat, Francis Lalanne dit avoir décidé de saisir le Défenseur des droits Jacques Toubon pour "discrimination". Il accuse notamment Alexia Laroche-Joubert d'être à l'origine de son éviction. Selon lui; la productrice de télé-réalité "a fait preuve d'une grande imprudence" à son égard. "Rira bien qui rira le dernier", conclut-il.

De son côté, l'entreprise d'Alexia Laroche-Joubert nie toute discrimination. 'Il a été décidé pour des raisons exclusivement éditoriales de ne pas maintenir en 2020 le personnage de Narcisse Lalanne, indique l'avocat de la production. Cela procède de la vie normale d'un programme. Fort Boyard existe depuis trente ans. Pour durer aussi longtemps, il a toujours été nécessaire de le faire évoluer."