"Fort Boyard" : quelles nouveautés dans l’édition 2020 ?

publié le 11/07/2020 à 17:00

"Fort Boyard" reprend ce samedi 11 juillet sur France 2 avec Camille Cerf, Tom Leeb ou Claude de "Koh-Lanta", Booder et Clémence Botino, Miss France 2020... Le tournage de la 31e saison de "Fort Boyard" a été décalé à cause l’épidémie de coronavirus et certaines épreuves ont dû être revues pour respecter les gestes barrières. D’autres ont simplement été supprimées, comme celle de la lutte dans la boue.

Pour respecter le protocole sanitaire de la Charente-Maritime, les joueurs, qui seront cinq au lieu de six, ne courront plus dans les coursives du Fort mais devront rester dans la salle au trésor et suivront les épreuves de leurs camarades sur un écran. Les épreuves de cellules en duo se passeront en solitaire, comme ce sera le cas pour le "Boyardodrome", une sorte de course en sacs en toile de jute.

Les personnes sur le Fort ont dû se laver les mains régulièrement au gel hydroalcoolique, tout en faisant attention tout au long du tournage à respecter un mètre de distance et de porter un masque. Les candidats ont dû faire de même lorsqu'il s'agissait de se retrouver devant Olivier Minne et au moment de l’épreuve finale.

Les Boyards désinfectés pièce par pièce

Les Boyards, les pièces à récolter en fin de jeu, sont également toutes désinfectées une par une à la fin de chaque émission. Le puits où tombent les pièces a été aménagé pour éviter tout contact entre les joueurs. Il sera également impossible de porter un candidat pour qu’il puisse amasser plus de pièces, comme cela se fait très régulièrement.

Le présentateur de France 3, Cyril Féraud, aura également un rôle dans cette saison : il incarnera Cyril Gossbo, une caricature de la poupée Ken, camarade masculin de Barbie. Pour autant, la société de production a dû faire une croix sur les éditions étrangères de Fort Boyard. L’année dernière, il existait également une édition bulgare, finlandaise, marocaine, sud-africaine ou encore russe.