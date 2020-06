Charente-Maritime : il dépense 42.000 euros avec des chèques dérobés

publié le 25/06/2020 à 17:29

Le préjudice est estimé à 42.000 euros. Un Rochelais de 37 ans a été interpellé mardi 23 juin à la suite d'un signalement par un magasin. L'homme tentait alors d'effectuer des achats avec un chèque dérobé. Placé en garde à vue, l'homme a reconnu être l'auteur de nombreux vols de chèques.

Selon les propos rapportés par Sud Ouest, de nombreuses victimes ont porté plainte au commissariat de La Rochelle entre fin 2016 et fin 2019, rapportant que des chèques étaient débités sur leur compte bancaire alors qu'ils n'avaient jamais vu les chéquiers en question.

Interrogé lors de sa garde à vue, le Rochelais interpellé a affirmé être l'auteur des faits. L'homme de 37 ans a alors expliqué qu'il volait des chéquiers dans des boites aux lettres et les utilisaient ensuite grâce à de fausses pièces d’identité, détaille Sud Ouest. Il se servait de ces chèques pour effectuer des achats dans différents magasins, qu'il revendait ensuite pour obtenir des espèces et pouvoir subvenir à ses besoins et sa consommation d'alcool.

Le Rochelais a volé au total près de 42.000 euros. Il passera prochainement devant le tribunal correctionnel.