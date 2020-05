"Fort Boyard" : le tournage aura lieu cet été avec des candidats masqués

publié le 10/05/2020 à 23:04

À cause de l’épidémie de coronavirus, de nombreuses émissions ont vu leurs tournages suspendus. "Fort Boyard" ne fait pas exception à la règle. Mais le tournage qui devait démarrer fin avril a enfin une date de reprise.

C’est Takis Candilis, numéro 2 de France Télévisions qui l’a annoncé lors d’une interview au Parisien, le jeu sera tourné durant l’été. Puisque cette saison est aussi celle de sa diffusion habituelle, l’émission devrait également être montée en un temps record.

Le directeur général délégué à l’antenne et aux programmes de France Télévisions s’est aussi attardé sur les conditions sanitaires du tournage, précisant que "les candidats porteront des masques", que plusieurs bateaux seraient utilisés afin de rejoindre le fort et que des jeux avaient été spécialement créés afin de permettre le respect "des gestes barrières et de la distanciation".