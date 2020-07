"On n'est pas couché" : émotion et nostalgie pour la dernière de l’émission

publié le 05/07/2020 à 03:20

C'est une page qui se tourne. Ce samedi 4 juillet, Laurent Ruquier a remercié "la fidélité des téléspectateurs" pour la dernière émission d'On n'est pas couché. L'animateur entouré par Léa Salamé et Philippe Geluck, a profité de ce dernier tour de piste, pour revoir avec nostalgie et émotion, les meilleurs moments de ces 14 années d'émission.

La soirée était donc ponctuée de nombreuses rétrospectives, des parodies et des séquences d'humour de Jonathan Lambert et Marc-Antoine Le Bret, tous deux présents sur le plateau ou de ceux de Florence Foresti et Nicolas Bedos. Un hommage a également été rendu a tous les invités de ces 14 années d'émission, qui ne sont plus de ce monde, de Karl Lagerfeld à Charles Aznavour, en passant par Jean-Pierre Mocky et Michel Polac, chroniqueur des débuts de l'émission.

Autres moments phares d'On n'est pas couché, les clashs entre chroniqueurs et invités ont également eu le droit à leur rétrospective. Mais comme "On n'est pas couché ce n'était pas que des clashs", a rappelé Laurent Ruquier, la soirée s'est clôturée sur une séquence de beaux moments, à la fois émouvants, drôles et insolites.

Un petit best-of des traditionnelles parodies d’#ONPC pic.twitter.com/zf2n11aEbI — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) July 4, 2020

Marc-Antoine Lebret donne la parole à ceux qui ne sont pas avec nous ce soir #ONPC pic.twitter.com/CPtOu9xifW — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) July 4, 2020