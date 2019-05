publié le 13/05/2019 à 22:25

C'est une reconversion pour le moins originale. Cindy Lopes est connue du petit écran pour avoir participé à la saison 3 de l'émission de télé-réalité "Secret Story" en 2009. Mais l'ex-candidate, une des plus emblématiques du programme, a décidé de changer de voie : elle se présente aux élections européennes du 26 mai prochain.



La jeune femme de 36 ans a en effet rejoint les rangs de la liste "Gilets jaunes" menée par Francis Lalanne. Et c'est sur Instagram qu'elle a officiellement annoncé sa candidature, en publiant un communiqué de presse intitulé "Alliance Jaune : la révolte par le vote".

Dans le dernier baromètre Harris Interactive x Agence Epoka pour RTL, Le Figaro et LCI, la liste de Francis Lalanne accueillerait 1,5% des intentions de vote. Sur cette liste, Cindy Lopes se situe en 76e position (sur 79).

Interrogée par Stéphane Larue, elle déclare avoir pris part à quelques manifestations en Bourgogne. Elle a ensuite rejoint la liste du chanteur parce qu'elle a "toujours admiré Francis Lalanne" et qu'il "a un côté spirituel et c'est un peu comme moi". Selon elle, "c'est la seule liste 'gilets jaunes' qui n'a pas de couleur politique, qui n'est pas un parti déguisé en gilets jaunes", a-t-elle déclaré.



La jeune femme, qui est également mère de deux enfants explique se sentir "très concernée par ce sujet parce que maintenant j'ai deux enfants et je ne roule pas sur l'or (...) Je me rends bien compte que tout a augmenté, tout est très cher et que les revenus ne suivent pas", déclare-t-elle.



Ce ne sont pas les premiers pas de Cindy Lopes en politique. L'ancienne candidate s'était déjà présentée aux municipales de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) en 2014 sur la liste divers droite qui avait obtenu moins de 5% des voix.

Cindy Lopes n'est pas la seule à se présenter pour les européennes : elle fera face à Kevin Miranda, ex-participant des "Anges de la télé-réalité", qui a décidé de rejoindre la liste de François Asselineau.