publié le 01/05/2021 à 12:30

Aujourd'hui, François Berléand était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé. Le 7 mai prochain sur France 5, le comédien sera l'hôte de La troupe à Palmade, dans le cadre d'un spectacle imaginé par Pierre Palmade et dans lequel ses jeunes protégés proposent des sketchs drôles et poétiques.

Ce matin pendant l'émission, François Berléand est revenu sur son coup de gueule à propos de certaines dérives du mouvement des Gilets Jaunes en 2019 : "J'ai eu un peu peur pour mes enfants", a-t-il notamment confessé. En pleine pandémie mondiale, le comédien en a également profité pour exprimer son ras-le-bol concernant certains médecins qui disent tout et son contraire à propos de la Covid-19 sur les plateaux télé !

François Berléand a aussi révélé le montant de ses cachets au cinéma et à la télé. Il a raconté son moment de solitude dans une émission : sa rencontre avec une actrice porno qu’il ne connaissait pas.

Enfin, l'acteur de 69 ans a raconté le jour où il a été confondu avec Michel Serrault ou encore sa technique un peu particulière contre le trac... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous recommande Le meilleur pâtissier : les professionnels ! Dans cette quatrième saison, sept binômes s'affronteront chaque semaine lors de deux épreuves : "l'épreuve de la vitrine", où ils devront réinventer les plus grands classiques de la pâtisserie, et "le défi des chefs" avec un thème imposé.

Cette nouvelle édition, tournée fin 2019, sera également la dernière de Julia Vignali. En effet, la présentatrice quitte M6 pour présenter Télématin aux côtés de Thomas Sotto l’an prochain. Le programme sera aussi porté par les trois chefs Cyril Lignac, Pierre Hermé et Jean-François Piège. Diffusion à partir du 4 mai à 21h05 sur M6. Plus d'information en vidéo !

Les infos télé de la semaine

Info ou intox ?

- Carlos Ghosn aura bientôt droit à une mini-série...

- La production des Anges de la télé-réalité accusée de sexisme et racisme...

- Canal+ va peut-être devoir rembourser une partie de ses clients...



