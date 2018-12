publié le 18/12/2018 à 09:10

Francis Lalanne poursuit son combat auprès des "gilets jaunes". Le chanteur engagé a annoncé lundi le lancement d'une liste "rassemblement Gilet jaune citoyen", en vue du scrutin européen de mai prochain.



"L'enjeu des élections européennes est que la France devienne jaune (...) Ces élections seront le moyen de faire valoir les revendications des 'gilets jaunes' sur le plan institutionnel", affirme-t-il. Pour autant, et malgré cette ambition électorale, Francis Lalanne assure qu'il ne s'agit pas de créer ici un parti politique.

"Le but c'est de compter nos forces, combien nous sommes dans ce pays à vouloir que cela change. C'est pour ça qu'on présente des candidats, pour que les Français votent pour le peuple", a-t-il insisté lundi lors d'une conférence de presse tenue dans une brasserie parisienne.

"Il n'y aura pas de tête de liste"

L'artiste, qui dit être un simple membre du comité politique, se défend aussi de vouloir mener le mouvement dans cette campagne. "Il n'y aura pas de tête de liste, on s'en fiche. C'est quand il y a une tête de liste qu'il n'y a plus de démocratie" estime-il.



Porter les revendications du mouvement né le 17 novembre dernier au sein d'une institution représentative comme le Parlement européen, c'est aussi le souhait de Thierry Paul Valette, coordinateur des "gilets jaunes" à Paris. Aux cotés de Francis Lalanne, ce coordinateur des "gilets jaunes" à Paris entend "faire une remontée de terrain et reprendre la totalité des revendications des 'gilets jaunes', sauf celles racistes et antisémites".



Par ailleurs, Francis Lalanne a indiqué avoir trouvé "une caution bancaire de 800.000 euros avec un imprimeur" par l'intermédiaire de Jean-Marc Governatori, ex-chef d'entreprise et actuel cosecrétaire national de l'Alliance écologiste indépendante. "Ca correspond à 94 millions de bulletins de vote, à 100.000 affiches et 47 millions de professions de foi", a-t-il déclaré à l'AFP. Les élections européennes auront lieu le 24 mai prochain. D'ici là, Francis Lalanne et ses camarades de lutte en ont conscience : "Il y a beaucoup de travail qui nous attend!".