publié le 30/07/2018 à 12:07

Florent Pagny vit pour la scène. L’interprète du cultissime morceau Savoir aimer, a publié le 22 septembre 2017, son 17e album studio, intitulé Le Présent d'abord. Un disque aux sonorités très contemporaines, avec lequel il est parti en tournée dans toute la France. Et surprise, en mars 2018, il a sorti un nouveau disque, baptisé Tout Simplement, une collection de dix reprises de chansons françaises qui ont marqué sa vie.



L'artiste de 56 ans, qui a récemment quitté l'émission The Voice, s'est livré sur ses inspirations musicales. "Enfant, j'écoutais Michel Sardou, Jacques Brel, Luis Mariano (...) il y a eu comme un espèce de déclic (...) je me suis projeté et ma voix s'est réveillée comme cela", confie-t-il. Une voix qui a de quoi rendre fière sa maman, passionnée de musique. "Ma mère aurait rêvé de faire une carrière de chanteuse comme moi (...) à chaque enfant elle se disait j'espère qu'il y en a un qui sera chanteur", précise-t-il à RTL.

Florent Pagny se produira le 6 septembre 2018 au Festival du chant du Gros, à Noirmont.

Également dans "Laissez-vous tenter" ce lundi 30 juillet

Voici une belle idée de lecture, avec la fiction Les Loyautés, de Delphine de Vigan. Un remarquable livre poignant qui nous raconte l'histoire de Hélène, une professeure de collège, ancienne enfant battue, qui se demande si son élève Théo, 12 ans, ne subit pas le même sort.



Enfin, le producteur de cinéma, Marc Mussonier, raconte les secrets de production du film Huit femmes, grand classique de François Ozon, sorti en 2002. Un véritable succès de 3,5 millions de spectateurs, qui n'a pas été simple à mettre en place. "Lorsqu'on a expliqué notre projet, tout le monde nous a regardé de travers", souligne-t-il.