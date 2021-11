Le Grand Studio RTL reçoit Florent Pagny et Ed Sheeran cette semaine. Le chanteur français a interprété 4 titres : deux titres L'instinct et L’avenir extraits de son nouvel album L'avenir sorti en en septembre, Châtelet les Halles et Et Un Jour Une Femme deux titres extraits de l'album Châtelet les Halles sorti en 2000 ainsi que son premier single N’importe quoi sorti en 1988.

Florent Pagny fête ses soixante ans avec en novembre avec un nouvel album studio L’Avenir. Un disque sincère et plein d’espérance qui huit ans après le succès de l’album Vieillir avec toi (sorti en 2013) marque ses retrouvailles avec Calogero qui en a assuré la réalisation, les arrangements, l'orchestration et la composition de neuf des dix chansons de l'album. Le texte de L’Avenir qui ouvre l’album est de Serge Lama, une grande première pour le chanteur. Plusieurs autres paroliers sont également au rendez-vous : Carla Bruni, Barbara Pravi ou Julien Clerc. Un album de la "maturité" où un Florent Pagny apaisé parle un peu de lui, sans énervement ou révoltes mais où il envoie des messages d’espoirs positifs pour accompagner un quotidien qui ne l’est pas toujours, comme il le dit dans L'avenir, "le futur sera non violent".

Les auditeurs de RTL ont pu également découvrir Bad Habits et Shivers deux titres extraits de = (Equals). Le nouvel album d'Ed Sheeran sorti en octobre dernier est un disque vraiment personnel pour le chanteur anglais, dont la vie a beaucoup changé ces dernières années : il s'est marié, est devenu père, a vécu une perte. Le disque qui en résulte est une sorte de témoin de son passage à l'âge adulte. Le quatrième volet de la série d'albums de symboles du chanteur est probablement le travail le plus abouti de l'artiste à ce jour qui continue d'explorer de nouveaux horizons faisant le point sur sa vie et les gens qui la composent.