Florent Pagny s'estime chanceux d'avoir "une belle vie"

publié le 01/06/2021 à 19:49

Il a une voix de baryton, un look de rockeur et il a vendu 25 millions de disques : Florent Pagny était l'invité de RTL soir ce mardi 1er juin. Son nouveau titre L'instinct est extrait de son 20ème album L'Avenir, qui sortira en septembre prochain.

À l'aube de ses 60 ans, le chanteur est plus épanoui que jamais "Je suis plutôt positif (...) je me dis toujours que si ça ne marche pas, et bien au moins j'apprendrai quelque chose", a confié Florent Pagny qui s'estime "vraiment chanceux" de la vie qu'il mène.

Et même après 32 ans de carrière, pas question d'entendre parler de retraite pour le chanteur qui se "sent en pleine forme". "La retraite c'est pour les gens pour qui ça a été difficile à un certain moment, moi je ne me sens pas en train de travailler je me sens en train d'avoir une belle vie. J'ai un don que je veux partager et ça se passe super bien. Quand on passe deux heures le soir sur une scène à se faire applaudir par 5.000 personnes on ne peut pas dire qu'on va au travail, on peut juste dire qu'on a de la chance et que c'est génial", a-t-il déclaré au micro de RTL.

L'Avenir, le nouvel album de Florent Pagny sortira en septembre prochain et l'artiste sera en tournée à partir du 6 novembre prochain jusqu'en mars 2022. La première date s'effectuera à Bordeaux, le jour de ses 60 ans.