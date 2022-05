Eurovision 2022 : ordre de passage, favoris, diffusion... Ce qu'il faut savoir sur la finale

La grande finale de la 66e édition de l'Eurovision se tiendra ce samedi 14 mai. L'événement, commenté par Laurence Boccolini et Stéphane Bern, sera diffusé sur France 2 à partir de 21h10. Les internautes pourront également suivre les festivités en direct sur la chaîne Youtube du concours. À quelques heures de cette soirée consacrée à la musique, RTL vous livre toutes les informations à connaître.

Au total, 25 pays finalistes s'affronteront sur scène. Ces derniers comprennent les "Big Five", qualifiés d'office en raison de leur contribution à l'Eurovision, qui sont l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. L'Arménie, la Grèce, l'Islande, la Lituanie, la Moldavie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et l'Ukraine ont quant à eux été qualifiés lors de la première demi-finale mardi. Ils ont finalement été rejoints par l'Australie, l'Azerbaïdjan, la Belgique, l'Estonie, la Finlande, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Serbie et la Suède jeudi, à l'issue de la seconde demi-finale.

Qui sont les favoris de cette édition 2022 ?

Le nom du gagnant n'est évidemment pas connu pour l'heure, mais certains pays font figure de favoris. L'Ukraine, qui a déjà remporté le trophée à deux reprises dans le passé, et son groupe Kalush Orchestra auraient ainsi 60% de chance de l'emporter, selon le site Eurovisionworld, qui rassemble les pronostics de sites de paris en ligne.

Parmi les autres favoris, le Royaume-Uni qui n'a pas remporté la victoire depuis 1997 et a même fini en dernière position l'année dernière, l'Italie grande gagnante de la précédente édition grâce au groupe Måneskin, l'Espagne qui après avoir décroché le titre deux années d'affilées en 1968 et 1969 a du mal à décoller dans le classement et enfin la Suède gagnante à six reprises, la dernière fois en 2015.

Comment voter ?

S'il n'est pas possible de voter pour son propre pays, tous les États participants peuvent désigner le vainqueur, même ceux qui n'ont pas été qualifiés pour la finale de l'Eurovision. Dans chaque pays, un jury de professionnels est chargé d'attribuer entre un et douze points à chaque candidat, tandis que les spectateurs auront quinze minutes à la fin de l'ensemble des prestations pour désigner le vainqueur grâce au vote électronique, par téléphone, SMS ou encore depuis l'application Eurovision.

Quel est l'ordre de passage ?

Lors de l'Eurovision, l'ordre de passage est un élément crucial. Cette année, la France est en sixième position. "Disons que cela ne joue pas en notre faveur", estimait un peu plus tôt dans la semaine le journaliste spécialiste de l'événement Sébastien Barké au micro de RTL. S'il n'est pas impossible de gagner en performant en première partie d'émission, les candidats préfèrent tout de même passer en seconde partie, lorsque le public s'est bien plongé dans la soirée.

1. République tchèque: We Are Domi avec Lights Off

2. Roumanie : WRS avec Llámame

3. Portugal : MARO avec Saudade, Saudade

4. Finlande : The Rasmus avec Jezebel

5. Suisse : Marius Bear avec Boys Do Cry

6. France : Alvan & Ahez avec Fulenn

7. Norvège : Subwoolfer avec Give that wolf a banana

8. Arménie : Rosa Linn avec Snap

9. Italie: Mahmood & Blanco avec Brividi

10. Espagne : Chanel avec SloMo

11. Pays-Bas : S10 avec De Diepte

12. Ukraine : Kalush Orchestra avec Stefania

13. Allemagne : Malik Harris avec Rockstars

14. Lituanie : Monika Liu avec Sentimentai

15. Azerbaïdjan : Nadir Rustamli avec Fade To Black

16. Belgique : Jérémie Makiese avec Miss You

17. Grèce : Amanda Georgiadi Tenfjord avec Die Together

18. Islande : Systur avec Með Hækkandi Sól

19. Moldavie : Zdob şi Zdub & Advahov Brothers avec Trenulețul

20. Suède : Cornelia Jakobs avec Hold Me Closer

21. Australie : Sheldon Riley avec Not The Same

22. Royaume-Uni : Sam Ryder avec SPACE MAN

23. Pologne : Ochman avec River

24. Serbie : Konstrakta avec In Corpore Sano

25. Estonie : Stefan avec Hope

