Alvan & Ahez - Fulenn - LIVE - France 🇫🇷 Crédits : Eurovision Song Contest

Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together - LIVE - Greece 🇬🇷 Crédits : Eurovision Song Contest

Chanel - SloMo - LIVE - Spain 🇪🇸 Crédits : Eurovision Song Contest

Cornelia Jakobs - Hold Me Closer - Sweden 🇸🇪 Crédits : Eurovision Song Contest

Jérémie Makiese - Miss You - LIVE - Belgium 🇧🇪 Crédits : Eurovision Song Contest

Kalush Orchestra - Stefania - LIVE - Ukraine 🇺🇦 Crédits : Eurovision Song Contest

Konstrakta - In Corpore Sano - Serbia 🇷🇸 Crédits : Eurovision Song Contest

Mahmood & Blanco - Brividi - LIVE - Italy 🇮🇹 Crédits : Eurovision Song Contest

Malik Harris - Rockstars - Germany 🇩🇪 Crédits : Eurovision Song Contest

Marius Bear - Boys Do Cry - LIVE - Switzerland 🇨🇭 Crédits : Eurovision Song Contest

MARO - Saudade Saudade - LIVE - Portugal 🇵🇹 Crédits : Eurovision Song Contest

Monika Liu - Sentimentai - LIVE - Lithuania 🇱🇹 Crédits : Eurovision Song Contest

Nadir Rustamli - Fade To Black - LIVE - Azerbaijan 🇦🇿 Crédits : Eurovision Song Contest

Ochman - River (Live) - Poland 🇵🇱 Crédits : Eurovision Song Contest

Rosa Linn - Snap - LIVE - Armenia 🇦🇲 Crédits : Eurovision Song Contest

S10 - De Diepte - LIVE - Netherlands 🇳🇱 Crédits : Eurovision Song Contest

Sam Ryder - SPACE MAN - United Kingdom 🇬🇧 Crédits : Eurovision Song Contest

Sheldon Riley - Not The Same - LIVE - Australia 🇦🇺 Crédits : Eurovision Song Contest

Stefan - Hope - LIVE - Estonia 🇪🇪 Crédits : Eurovision Song Contest

Subwoolfer - Give That Wolf A Banana - LIVE - Norway 🇳🇴 Crédits : Eurovision Song Contest

Systur - Með Hækkandi Sól - LIVE - Iceland 🇮🇸 Crédits : Eurovision Song Contest

The Rasmus - Jezebel - LIVE - Finland 🇫🇮 Crédits : Eurovision Song Contest

We Are Domi - Lights Off - LIVE - Czech Republic 🇨🇿 Crédits : Eurovision Song Contest

WRS - Llámame - LIVE - Romania 🇷🇴 Crédits : Eurovision Song Contest

Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul - LIVE - Moldova 🇲🇩 Crédits : Eurovision Song Contest